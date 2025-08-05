CotationsSections
BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

87.87 USD 0.88 (1.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBCA a changé de 1.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.02 et à un maximum de 88.05.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
87.02 88.05
Range Annuel
64.65 88.05
Clôture Précédente
86.99
Ouverture
87.02
Bid
87.87
Ask
88.17
Plus Bas
87.02
Plus Haut
88.05
Volume
308
Changement quotidien
1.01%
Changement Mensuel
4.67%
Changement à 6 Mois
23.60%
Changement Annuel
21.91%
