FiyatlarBölümler
Dövizler / BBCA
Geri dön - Hisse senetleri

BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

87.87 USD 0.88 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBCA fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.02 ve Yüksek fiyatı olarak 88.05 aralığında işlem gördü.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBCA haberleri

Günlük aralık
87.02 88.05
Yıllık aralık
64.65 88.05
Önceki kapanış
86.99
Açılış
87.02
Satış
87.87
Alış
88.17
Düşük
87.02
Yüksek
88.05
Hacim
308
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
4.67%
6 aylık değişim
23.60%
Yıllık değişim
21.91%
21 Eylül, Pazar