Divisas / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
86.70 USD 0.04 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBCA de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.25, mientras que el máximo ha alcanzado 87.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BBCA News
Rango diario
86.25 87.18
Rango anual
64.65 87.18
- Cierres anteriores
- 86.74
- Open
- 86.74
- Bid
- 86.70
- Ask
- 87.00
- Low
- 86.25
- High
- 87.18
- Volumen
- 234
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 3.28%
- Cambio a 6 meses
- 21.96%
- Cambio anual
- 20.28%
