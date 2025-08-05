CotizacionesSecciones
Divisas / BBCA
Volver a Acciones

BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

86.70 USD 0.04 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBCA de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.25, mientras que el máximo ha alcanzado 87.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBCA News

Rango diario
86.25 87.18
Rango anual
64.65 87.18
Cierres anteriores
86.74
Open
86.74
Bid
86.70
Ask
87.00
Low
86.25
High
87.18
Volumen
234
Cambio diario
-0.05%
Cambio mensual
3.28%
Cambio a 6 meses
21.96%
Cambio anual
20.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B