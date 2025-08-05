货币 / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
87.87 USD 0.88 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBCA汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点87.02和高点88.05进行交易。
关注JPMorgan BetaBuilders Canada ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBCA新闻
日范围
87.02 88.05
年范围
64.65 88.05
- 前一天收盘价
- 86.99
- 开盘价
- 87.02
- 卖价
- 87.87
- 买价
- 88.17
- 最低价
- 87.02
- 最高价
- 88.05
- 交易量
- 308
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 4.67%
- 6个月变化
- 23.60%
- 年变化
- 21.91%
21 九月, 星期日