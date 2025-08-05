报价部分
货币 / BBCA
回到股票

BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

87.87 USD 0.88 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBCA汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点87.02和高点88.05进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders Canada ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBCA新闻

日范围
87.02 88.05
年范围
64.65 88.05
前一天收盘价
86.99
开盘价
87.02
卖价
87.87
买价
88.17
最低价
87.02
最高价
88.05
交易量
308
日变化
1.01%
月变化
4.67%
6个月变化
23.60%
年变化
21.91%
21 九月, 星期日