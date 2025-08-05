통화 / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
87.87 USD 0.88 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBCA 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.02이고 고가는 88.05이었습니다.
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
87.02 88.05
년간 변동
64.65 88.05
- 이전 종가
- 86.99
- 시가
- 87.02
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- 저가
- 87.02
- 고가
- 88.05
- 볼륨
- 308
- 일일 변동
- 1.01%
- 월 변동
- 4.67%
- 6개월 변동
- 23.60%
- 년간 변동율
- 21.91%
20 9월, 토요일