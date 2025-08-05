Währungen / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
87.87 USD 0.88 (1.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBCA hat sich für heute um 1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.02 bis zu einem Hoch von 88.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders Canada ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.02 88.05
Jahresspanne
64.65 88.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.99
- Eröffnung
- 87.02
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Tief
- 87.02
- Hoch
- 88.05
- Volumen
- 308
- Tagesänderung
- 1.01%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 23.60%
- Jahresänderung
- 21.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K