Valute / BBCA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
87.87 USD 0.88 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBCA ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.02 e ad un massimo di 88.05.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCA News
- Bank Of Canada Drops Interest Rate To 2.5% - Also A Risk Management Cut
- USD/CAD Outlook: Head Shoulder Pattern In Play As Fundamentals Provide Interesting Dilemma
- High Hopes From Central Banks
- Today's Bank of Canada Cut Shouldn’t Be The Last One
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Back To School For The Markets: 3 Themes For Investors To Watch
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Canada Unemployment Rate Surges To 7.1% In August
- Now What? Canada's Economic Road Ahead As U.S. Tariffs Hit Exports
- Canada’s Economy Disappoints
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Canada GDP Shrinks 0.4% In Q2, Is It All Gloomy?
- September Interest Rate Outlook: Will BoC And Fed Deliver Cuts?
- 3 Key Themes To Watch That Could Influence Canadian Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Inflation Cools, But Will The Bank Of Canada Cut Rates?
- Global Economic Outlook: August 2025
- International Breakouts To Watch
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- U.S. Trade Deadline Passes Without A Deal: What's Next For Canada
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
Intervallo Giornaliero
87.02 88.05
Intervallo Annuale
64.65 88.05
- Chiusura Precedente
- 86.99
- Apertura
- 87.02
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Minimo
- 87.02
- Massimo
- 88.05
- Volume
- 308
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 4.67%
- Variazione Semestrale
- 23.60%
- Variazione Annuale
- 21.91%
21 settembre, domenica