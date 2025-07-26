Валюты / BBCA
BBCA: JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
86.74 USD 0.18 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBCA за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.43, а максимальная — 86.82.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders Canada ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBCA
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Back To School For The Markets: 3 Themes For Investors To Watch
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Canada Unemployment Rate Surges To 7.1% In August
- Now What? Canada's Economic Road Ahead As U.S. Tariffs Hit Exports
- Canada’s Economy Disappoints
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Canada GDP Shrinks 0.4% In Q2, Is It All Gloomy?
- September Interest Rate Outlook: Will BoC And Fed Deliver Cuts?
- 3 Key Themes To Watch That Could Influence Canadian Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Inflation Cools, But Will The Bank Of Canada Cut Rates?
- Global Economic Outlook: August 2025
- International Breakouts To Watch
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- U.S. Trade Deadline Passes Without A Deal: What's Next For Canada
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- Got Summer Plans? Canadians Are Keeping It Local And Boosting Small Businesses
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
Дневной диапазон
86.43 86.82
Годовой диапазон
64.65 86.96
- Предыдущее закрытие
- 86.92
- Open
- 86.81
- Bid
- 86.74
- Ask
- 87.04
- Low
- 86.43
- High
- 86.82
- Объем
- 260
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 22.01%
- Годовое изменение
- 20.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.