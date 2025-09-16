Moedas / AXP
AXP: American Express Company
336.01 USD 8.87 (2.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXP para hoje mudou para 2.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 328.40 e o mais alto foi 337.49.
Veja a dinâmica do par de moedas American Express Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AXP Notícias
- Intel, Nvidia e Novo Nordisk sobem no pré-mercado; AMD cai
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- American Express is about to make a controversial change to its flagship Platinum card
- American Express (AXP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
- Freedom Capital Markets rebaixa ações da American Express para Venda
- Freedom Capital Markets downgrades American Express stock to Sell
- Wall Street tem desempenho misto antes de decisão do Fed; Nvidia cai
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Ações da American Express atingem máxima histórica de US$ 332,56
- American Express stock hits all-time high at 332.56 USD
- How to Boost Your Portfolio with Top Finance Stocks Set to Beat Earnings
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Wall St mixed as markets await Fed's rate decision
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
Faixa diária
328.40 337.49
Faixa anual
220.43 337.49
- Fechamento anterior
- 327.14
- Open
- 328.99
- Bid
- 336.01
- Ask
- 336.31
- Low
- 328.40
- High
- 337.49
- Volume
- 7.020 K
- Mudança diária
- 2.71%
- Mudança mensal
- 2.56%
- Mudança de 6 meses
- 26.21%
- Mudança anual
- 23.76%
