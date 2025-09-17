CotationsSections
Devises / AXP
Retour à Actions

AXP: American Express Company

340.99 USD 0.71 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AXP a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 339.75 et à un maximum de 344.36.

Suivez la dynamique American Express Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXP Nouvelles

Range quotidien
339.75 344.36
Range Annuel
220.43 344.36
Clôture Précédente
341.70
Ouverture
342.36
Bid
340.99
Ask
341.29
Plus Bas
339.75
Plus Haut
344.36
Volume
7.066 K
Changement quotidien
-0.21%
Changement Mensuel
4.08%
Changement à 6 Mois
28.08%
Changement Annuel
25.59%
20 septembre, samedi