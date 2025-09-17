Devises / AXP
AXP: American Express Company
340.99 USD 0.71 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AXP a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 339.75 et à un maximum de 344.36.
Suivez la dynamique American Express Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AXP Nouvelles
Range quotidien
339.75 344.36
Range Annuel
220.43 344.36
- Clôture Précédente
- 341.70
- Ouverture
- 342.36
- Bid
- 340.99
- Ask
- 341.29
- Plus Bas
- 339.75
- Plus Haut
- 344.36
- Volume
- 7.066 K
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 4.08%
- Changement à 6 Mois
- 28.08%
- Changement Annuel
- 25.59%
20 septembre, samedi