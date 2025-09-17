Dövizler / AXP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AXP: American Express Company
340.99 USD 0.71 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AXP fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 339.75 ve Yüksek fiyatı olarak 344.36 aralığında işlem gördü.
American Express Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXP haberleri
- Tariffs, Tinsel & Tight Budgets: Mastercard's Holiday Spend Forecast
- Why American Express (AXP) is a Top Stock for the Long-Term
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- KBW, American Express için 371 dolar hedef fiyatını korudu
- American Express stock price target maintained at $371 by KBW
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- Citron Research’ın olumlu yorumu sonrası Cardlytics hisseleri yükseldi
- Cardlytics stock soars after positive mention from Citron Research
- Stock Market News for Sep 18, 2025
- Intel, Nvidia ve Novo Nordisk piyasa öncesi yükseldi; AMD düştü
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- American Express is about to make a controversial change to its flagship Platinum card
- American Express (AXP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
- Freedom Capital Markets, American Express hissesini Sat’a düşürdü
Günlük aralık
339.75 344.36
Yıllık aralık
220.43 344.36
- Önceki kapanış
- 341.70
- Açılış
- 342.36
- Satış
- 340.99
- Alış
- 341.29
- Düşük
- 339.75
- Yüksek
- 344.36
- Hacim
- 7.066 K
- Günlük değişim
- -0.21%
- Aylık değişim
- 4.08%
- 6 aylık değişim
- 28.08%
- Yıllık değişim
- 25.59%
21 Eylül, Pazar