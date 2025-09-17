통화 / AXP
AXP: American Express Company
340.99 USD 0.71 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXP 환율이 오늘 -0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 339.75이고 고가는 344.36이었습니다.
American Express Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AXP News
- Tariffs, Tinsel & Tight Budgets: Mastercard's Holiday Spend Forecast
- Why American Express (AXP) is a Top Stock for the Long-Term
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 아메리칸 익스프레스 목표 주가 $371 유지 - KBW
- American Express stock price target maintained at $371 by KBW
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- Cardlytics, Citron Research 호평에 주가 급등
- Cardlytics stock soars after positive mention from Citron Research
- Stock Market News for Sep 18, 2025
- 인텔, Nvidia 및 Novo Nordis 장전 거래에서 상승; AMD 하락
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- 파월 ’신중 발언’에 뉴욕증시 혼조 마감…나스닥 0.3%↓
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- American Express is about to make a controversial change to its flagship Platinum card
- American Express (AXP) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Warren Buffett’s net worth: A look at his fortune as he prepares to retire
일일 변동 비율
339.75 344.36
년간 변동
220.43 344.36
- 이전 종가
- 341.70
- 시가
- 342.36
- Bid
- 340.99
- Ask
- 341.29
- 저가
- 339.75
- 고가
- 344.36
- 볼륨
- 7.066 K
- 일일 변동
- -0.21%
- 월 변동
- 4.08%
- 6개월 변동
- 28.08%
- 년간 변동율
- 25.59%
