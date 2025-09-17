Währungen / AXP
AXP: American Express Company
341.70 USD 5.69 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXP hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 335.00 bis zu einem Hoch von 342.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Express Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
335.00 342.47
Jahresspanne
220.43 342.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 336.01
- Eröffnung
- 338.41
- Bid
- 341.70
- Ask
- 342.00
- Tief
- 335.00
- Hoch
- 342.47
- Volumen
- 5.775 K
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 28.34%
- Jahresänderung
- 25.86%
