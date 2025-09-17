KurseKategorien
AXP: American Express Company

341.70 USD 5.69 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AXP hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 335.00 bis zu einem Hoch von 342.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Express Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
335.00 342.47
Jahresspanne
220.43 342.47
Vorheriger Schlusskurs
336.01
Eröffnung
338.41
Bid
341.70
Ask
342.00
Tief
335.00
Hoch
342.47
Volumen
5.775 K
Tagesänderung
1.69%
Monatsänderung
4.30%
6-Monatsänderung
28.34%
Jahresänderung
25.86%
