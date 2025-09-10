Валюты / AXP
AXP: American Express Company
327.14 USD 0.06 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXP за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 323.70, а максимальная — 327.98.
Следите за динамикой American Express Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
323.70 327.98
Годовой диапазон
220.43 332.46
- Предыдущее закрытие
- 327.20
- Open
- 327.80
- Bid
- 327.14
- Ask
- 327.44
- Low
- 323.70
- High
- 327.98
- Объем
- 3.013 K
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- 22.87%
- Годовое изменение
- 20.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.