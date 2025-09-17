QuotazioniSezioni
Valute / AXP
AXP: American Express Company

344.40 USD 3.41 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXP ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 341.52 e ad un massimo di 345.49.

Segui le dinamiche di American Express Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

AXP News

Intervallo Giornaliero
341.52 345.49
Intervallo Annuale
220.43 345.49
Chiusura Precedente
340.99
Apertura
342.05
Bid
344.40
Ask
344.70
Minimo
341.52
Massimo
345.49
Volume
1.622 K
Variazione giornaliera
1.00%
Variazione Mensile
5.12%
Variazione Semestrale
29.36%
Variazione Annuale
26.85%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev