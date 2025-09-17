Valute / AXP
AXP: American Express Company
344.40 USD 3.41 (1.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXP ha avuto una variazione del 1.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 341.52 e ad un massimo di 345.49.
Segui le dinamiche di American Express Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AXP News
Intervallo Giornaliero
341.52 345.49
Intervallo Annuale
220.43 345.49
- Chiusura Precedente
- 340.99
- Apertura
- 342.05
- Bid
- 344.40
- Ask
- 344.70
- Minimo
- 341.52
- Massimo
- 345.49
- Volume
- 1.622 K
- Variazione giornaliera
- 1.00%
- Variazione Mensile
- 5.12%
- Variazione Semestrale
- 29.36%
- Variazione Annuale
- 26.85%