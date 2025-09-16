Divisas / AXP
AXP: American Express Company
336.01 USD 8.87 (2.71%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AXP de hoy ha cambiado un 2.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 328.40, mientras que el máximo ha alcanzado 337.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Express Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
328.40 337.49
Rango anual
220.43 337.49
- Cierres anteriores
- 327.14
- Open
- 328.99
- Bid
- 336.01
- Ask
- 336.31
- Low
- 328.40
- High
- 337.49
- Volumen
- 7.020 K
- Cambio diario
- 2.71%
- Cambio mensual
- 2.56%
- Cambio a 6 meses
- 26.21%
- Cambio anual
- 23.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B