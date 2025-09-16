CotizacionesSecciones
Divisas / AXP
Volver a Acciones

AXP: American Express Company

336.01 USD 8.87 (2.71%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AXP de hoy ha cambiado un 2.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 328.40, mientras que el máximo ha alcanzado 337.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Express Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXP News

Rango diario
328.40 337.49
Rango anual
220.43 337.49
Cierres anteriores
327.14
Open
328.99
Bid
336.01
Ask
336.31
Low
328.40
High
337.49
Volumen
7.020 K
Cambio diario
2.71%
Cambio mensual
2.56%
Cambio a 6 meses
26.21%
Cambio anual
23.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B