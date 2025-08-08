Moedas / ATLC
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
71.64 USD 0.13 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATLC para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.34 e o mais alto foi 74.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Atlanticus Holdings Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATLC Notícias
- Preço-alvo das ações da Atlanticus elevado para US$ 95 de US$ 78 pela JMP
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Atlanticus (ATLC) Stock?
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Preço-alvo das ações da Atlanticus elevado para US$ 105 pela BTIG após acordo com Mercury Finance
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Ações da Atlanticus Holdings atingem máxima de 52 semanas a US$ 70,0
- Ações da Atlanticus disparam após JMP reiterar classificação positiva com acordo da Mercury
- Atlanticus adquire Mercury Financial para expandir negócio de cartões de crédito
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.81 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.6 USD
- Atlanticus Holdings completes $400 million private offering of senior notes
- Atlanticus Holdings director Hudson sells $124,780 in stock
- Atlanticus prices $400 million in senior notes at 9.75% interest
- Atlanticus prices $400 million senior notes offering at 9.75%
- Atlanticus to offer $400 million in senior notes due 2030
- Atlanticus stock price target raised to $78 from $75 at JMP
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticuss earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
Faixa diária
70.34 74.83
Faixa anual
33.41 78.91
- Fechamento anterior
- 71.77
- Open
- 73.97
- Bid
- 71.64
- Ask
- 71.94
- Low
- 70.34
- High
- 74.83
- Volume
- 96
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 9.42%
- Mudança de 6 meses
- 41.86%
- Mudança anual
- 109.17%
