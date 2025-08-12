Divisas / ATLC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
71.77 USD 0.83 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATLC de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.77, mientras que el máximo ha alcanzado 73.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlanticus Holdings Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATLC News
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Atlanticus (ATLC) Stock?
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- BTIG eleva precio objetivo de Atlanticus a $105 desde $84 por acuerdo con Mercury
- BTIG eleva el objetivo de precio de las acciones de Atlanticus a 105 dólares desde 84 dólares tras acuerdo con Mercury Finance
- Atlanticus stock price target raised to $105 from $84 at BTIG on Mercury Finance deal
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Las acciones de Atlanticus Holdings alcanzan un máximo de 52 semanas a 70,0 dólares
- Acciones de Atlanticus Holdings alcanzan un máximo de 52 semanas a 70.0 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 70.0 USD
- Las acciones de Atlanticus suben tras reiteración de calificación de mejor rendimiento por JMP sobre acuerdo con Mercury
- Acciones de Atlanticus suben tras JMP reiterar calificación por acuerdo Mercury
- Atlanticus stock jumps as JMP reiterates outperform rating on Mercury deal
- Atlanticus adquiere Mercury Financial para expandir su negocio de tarjetas de crédito
- Atlanticus adquiere Mercury Financial para expandir su negocio de tarjetas
- Atlanticus acquires Mercury Financial to expand credit card business
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.81 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.6 USD
- Atlanticus Holdings completes $400 million private offering of senior notes
- Atlanticus Holdings director Hudson sells $124,780 in stock
- Atlanticus prices $400 million in senior notes at 9.75% interest
- Atlanticus prices $400 million senior notes offering at 9.75%
- Atlanticus to offer $400 million in senior notes due 2030
- Atlanticus stock price target raised to $78 from $75 at JMP
Rango diario
71.77 73.83
Rango anual
33.41 78.91
- Cierres anteriores
- 72.60
- Open
- 73.83
- Bid
- 71.77
- Ask
- 72.07
- Low
- 71.77
- High
- 73.83
- Volumen
- 348
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- 9.62%
- Cambio a 6 meses
- 42.12%
- Cambio anual
- 109.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B