ATLC: Atlanticus Holdings Corporation

71.77 USD 0.83 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ATLC de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.77, mientras que el máximo ha alcanzado 73.83.

Rango diario
71.77 73.83
Rango anual
33.41 78.91
Cierres anteriores
72.60
Open
73.83
Bid
71.77
Ask
72.07
Low
71.77
High
73.83
Volumen
348
Cambio diario
-1.14%
Cambio mensual
9.62%
Cambio a 6 meses
42.12%
Cambio anual
109.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B