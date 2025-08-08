Devises / ATLC
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
70.25 USD 1.25 (1.75%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATLC a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.04 et à un maximum de 72.80.
Suivez la dynamique Atlanticus Holdings Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- L’objectif de prix de l’action Atlanticus relevé à 95€ contre 78€ par JMP
- Atlanticus stock price target raised to $95 from $78 at JMP
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Atlanticus (ATLC) Stock?
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- L’objectif de prix de l’action Atlanticus relevé à 105€ contre 84€ chez BTIG suite à l’acquisition de Mercury Finance
- Atlanticus stock price target raised to $105 from $84 at BTIG on Mercury Finance deal
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- L’action d’Atlanticus Holdings atteint un sommet de 52 semaines à 70,0 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 70.0 USD
- L’action d’Atlanticus bondit après la confirmation de la note "surperformance" par JMP suite à l’accord Mercury
- Atlanticus stock jumps as JMP reiterates outperform rating on Mercury deal
- Atlanticus acquiert Mercury Financial pour développer son activité de cartes de crédit
- Atlanticus acquires Mercury Financial to expand credit card business
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.81 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.6 USD
- Atlanticus Holdings completes $400 million private offering of senior notes
- Atlanticus Holdings director Hudson sells $124,780 in stock
- Atlanticus prices $400 million in senior notes at 9.75% interest
- Atlanticus prices $400 million senior notes offering at 9.75%
- Atlanticus to offer $400 million in senior notes due 2030
- Atlanticus stock price target raised to $78 from $75 at JMP
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticuss earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
Range quotidien
69.04 72.80
Range Annuel
33.41 78.91
- Clôture Précédente
- 71.50
- Ouverture
- 72.48
- Bid
- 70.25
- Ask
- 70.55
- Plus Bas
- 69.04
- Plus Haut
- 72.80
- Volume
- 219
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- 7.30%
- Changement à 6 Mois
- 39.11%
- Changement Annuel
- 105.11%
