ATLC: Atlanticus Holdings Corporation

70.25 USD 1.25 (1.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATLC fiyatı bugün -1.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.04 ve Yüksek fiyatı olarak 72.80 aralığında işlem gördü.

Atlanticus Holdings Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
69.04 72.80
Yıllık aralık
33.41 78.91
Önceki kapanış
71.50
Açılış
72.48
Satış
70.25
Alış
70.55
Düşük
69.04
Yüksek
72.80
Hacim
219
Günlük değişim
-1.75%
Aylık değişim
7.30%
6 aylık değişim
39.11%
Yıllık değişim
105.11%
21 Eylül, Pazar