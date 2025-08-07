货币 / ATLC
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
72.67 USD 0.07 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATLC汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点72.57和高点73.62进行交易。
关注Atlanticus Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATLC新闻
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Atlanticus (ATLC) Stock?
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- BTIG将Atlanticus目标价从84美元上调至105美元，受Mercury Finance收购交易影响
- Atlanticus stock price target raised to $105 from $84 at BTIG on Mercury Finance deal
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Atlanticus Holdings股票触及52周高点70.0美元
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 70.0 USD
- Atlanticus股价因JMP重申Mercury交易后的"跑赢大盘"评级而上涨
- Atlanticus stock jumps as JMP reiterates outperform rating on Mercury deal
- Atlanticus收购Mercury Financial扩展信用卡业务
- Atlanticus acquires Mercury Financial to expand credit card business
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.81 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.6 USD
- Atlanticus Holdings completes $400 million private offering of senior notes
- Atlanticus Holdings director Hudson sells $124,780 in stock
- Atlanticus prices $400 million in senior notes at 9.75% interest
- Atlanticus prices $400 million senior notes offering at 9.75%
- Atlanticus to offer $400 million in senior notes due 2030
- Atlanticus stock price target raised to $78 from $75 at JMP
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticuss earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
日范围
72.57 73.62
年范围
33.41 78.91
- 前一天收盘价
- 72.60
- 开盘价
- 73.33
- 卖价
- 72.67
- 买价
- 72.97
- 最低价
- 72.57
- 最高价
- 73.62
- 交易量
- 143
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 11.00%
- 6个月变化
- 43.90%
- 年变化
- 112.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值