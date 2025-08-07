Валюты / ATLC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
72.60 USD 3.55 (4.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLC за сегодня изменился на -4.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.19, а максимальная — 77.21.
Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATLC
- Strength Seen in Atlanticus (ATLC): Can Its 5.5% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Atlanticus (ATLC) Stock?
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- BTIG повысил целевую цену акций Atlanticus до $105 с $84 после сделки с Mercury Finance
- Atlanticus stock price target raised to $105 from $84 at BTIG on Mercury Finance deal
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Акции Atlanticus Holdings достигли 52-недельного максимума в $70,0
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 70.0 USD
- Акции Atlanticus растут после подтверждения рейтинга JMP на фоне сделки с Mercury
- Atlanticus stock jumps as JMP reiterates outperform rating on Mercury deal
- Atlanticus приобретает Mercury Financial для расширения бизнеса кредитных карт
- Atlanticus acquires Mercury Financial to expand credit card business
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.81 USD
- Atlanticus Holdings stock hits 52-week high at 67.6 USD
- Atlanticus Holdings completes $400 million private offering of senior notes
- Atlanticus Holdings director Hudson sells $124,780 in stock
- Atlanticus prices $400 million in senior notes at 9.75% interest
- Atlanticus prices $400 million senior notes offering at 9.75%
- Atlanticus to offer $400 million in senior notes due 2030
- Atlanticus stock price target raised to $78 from $75 at JMP
- Atlanticus Holdings: 8.9% Yield To Maturity Baby Bond Great For Income Investors (ATLC)
- Atlanticuss earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Дневной диапазон
72.19 77.21
Годовой диапазон
33.41 78.91
- Предыдущее закрытие
- 76.15
- Open
- 76.58
- Bid
- 72.60
- Ask
- 72.90
- Low
- 72.19
- High
- 77.21
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- -4.66%
- Месячное изменение
- 10.89%
- 6-месячное изменение
- 43.76%
- Годовое изменение
- 111.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.