ATLC: Atlanticus Holdings Corporation

72.60 USD 3.55 (4.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATLC за сегодня изменился на -4.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.19, а максимальная — 77.21.

Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
72.19 77.21
Годовой диапазон
33.41 78.91
Предыдущее закрытие
76.15
Open
76.58
Bid
72.60
Ask
72.90
Low
72.19
High
77.21
Объем
215
Дневное изменение
-4.66%
Месячное изменение
10.89%
6-месячное изменение
43.76%
Годовое изменение
111.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.