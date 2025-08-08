Valute / ATLC
ATLC: Atlanticus Holdings Corporation
70.25 USD 1.25 (1.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLC ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.04 e ad un massimo di 72.80.
Segui le dinamiche di Atlanticus Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATLC News
- Obiettivo di prezzo per le azioni Atlanticus alzato a $95 da $78 da JMP
- Obiettivo di prezzo per Atlanticus alzato a $105 da $84 da BTIG dopo l’accordo Mercury Finance
- Il titolo di Atlanticus Holdings tocca il massimo di 52 settimane a 70,0 USD
- Le azioni Atlanticus salgono dopo la conferma del rating outperform da JMP sull’accordo Mercury
- Atlanticus acquisisce Mercury Financial per espandere il business delle carte di credito
Intervallo Giornaliero
69.04 72.80
Intervallo Annuale
33.41 78.91
- Chiusura Precedente
- 71.50
- Apertura
- 72.48
- Bid
- 70.25
- Ask
- 70.55
- Minimo
- 69.04
- Massimo
- 72.80
- Volume
- 219
- Variazione giornaliera
- -1.75%
- Variazione Mensile
- 7.30%
- Variazione Semestrale
- 39.11%
- Variazione Annuale
- 105.11%
20 settembre, sabato