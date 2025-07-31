Moedas / ASB
ASB: Associated Banc-Corp
26.03 USD 0.09 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASB para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.95 e o mais alto foi 26.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Associated Banc-Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.95 26.04
Faixa anual
18.33 28.18
- Fechamento anterior
- 25.94
- Open
- 26.04
- Bid
- 26.03
- Ask
- 26.33
- Low
- 25.95
- High
- 26.04
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- -1.48%
- Mudança de 6 meses
- 15.84%
- Mudança anual
- 21.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh