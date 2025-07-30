Währungen / ASB
ASB: Associated Banc-Corp
26.55 USD 0.61 (2.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASB hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.95 bis zu einem Hoch von 26.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ASB News
Tagesspanne
25.95 26.64
Jahresspanne
18.33 28.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.94
- Eröffnung
- 26.04
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Tief
- 25.95
- Hoch
- 26.64
- Volumen
- 1.572 K
- Tagesänderung
- 2.35%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 18.16%
- Jahresänderung
- 23.83%
