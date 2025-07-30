KurseKategorien
Währungen / ASB
Zurück zum Aktien

ASB: Associated Banc-Corp

26.55 USD 0.61 (2.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASB hat sich für heute um 2.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.95 bis zu einem Hoch von 26.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Associated Banc-Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASB News

Tagesspanne
25.95 26.64
Jahresspanne
18.33 28.18
Vorheriger Schlusskurs
25.94
Eröffnung
26.04
Bid
26.55
Ask
26.85
Tief
25.95
Hoch
26.64
Volumen
1.572 K
Tagesänderung
2.35%
Monatsänderung
0.49%
6-Monatsänderung
18.16%
Jahresänderung
23.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K