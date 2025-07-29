Dövizler / ASB
ASB: Associated Banc-Corp
26.27 USD 0.28 (1.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASB fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.11 ve Yüksek fiyatı olarak 26.60 aralığında işlem gördü.
Associated Banc-Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
26.11 26.60
Yıllık aralık
18.33 28.18
- Önceki kapanış
- 26.55
- Açılış
- 26.50
- Satış
- 26.27
- Alış
- 26.57
- Düşük
- 26.11
- Yüksek
- 26.60
- Hacim
- 1.107 K
- Günlük değişim
- -1.05%
- Aylık değişim
- -0.57%
- 6 aylık değişim
- 16.91%
- Yıllık değişim
- 22.53%
21 Eylül, Pazar