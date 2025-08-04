Divisas / ASB
ASB: Associated Banc-Corp
25.94 USD 0.31 (1.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASB de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.69, mientras que el máximo ha alcanzado 26.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Associated Banc-Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.69 26.60
Rango anual
18.33 28.18
- Cierres anteriores
- 25.63
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.94
- Ask
- 26.24
- Low
- 25.69
- High
- 26.60
- Volumen
- 2.155 K
- Cambio diario
- 1.21%
- Cambio mensual
- -1.82%
- Cambio a 6 meses
- 15.44%
- Cambio anual
- 20.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B