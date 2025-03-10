- Visão do mercado
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF
A taxa do AOR para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.16 e o mais alto foi 64.29.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core Growth Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AOR hoje?
Hoje iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) está avaliado em 64.29. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 64.22, e o volume de negociação atingiu 171. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AOR em tempo real.
As ações de iShares Core Growth Allocation ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Core Growth Allocation ETF está avaliado em 64.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.49% e USD. Monitore os movimentos de AOR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AOR?
Você pode comprar ações de iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) pelo preço atual 64.29. Ordens geralmente são executadas perto de 64.29 ou 64.59, enquanto 171 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AOR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AOR?
Investir em iShares Core Growth Allocation ETF envolve considerar a faixa anual 52.97 - 64.52 e o preço atual 64.29. Muitos comparam 3.33% e 11.89% antes de enviar ordens em 64.29 ou 64.59. Estude as mudanças diárias de preço de AOR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
O maior preço de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) no último ano foi 64.52. As ações oscilaram bastante dentro de 52.97 - 64.52, e a comparação com 64.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Core Growth Allocation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
O menor preço de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) no ano foi 52.97. A comparação com o preço atual 64.29 e 52.97 - 64.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AOR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AOR?
No passado iShares Core Growth Allocation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 64.22 e 8.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 64.22
- Open
- 64.21
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Low
- 64.16
- High
- 64.29
- Volume
- 171
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 3.33%
- Mudança de 6 meses
- 11.89%
- Mudança anual
- 8.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8