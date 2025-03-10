クォートセクション
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF

64.26 USD 0.04 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AORの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり64.16の安値と64.27の高値で取引されました。

iShares Core Growth Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AOR株の現在の価格は？

iShares Core Growth Allocation ETFの株価は本日64.26です。0.06%内で取引され、前日の終値は64.22、取引量は88に達しました。AORのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core Growth Allocation ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core Growth Allocation ETFの現在の価格は64.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.44%やUSDにも注目します。AORの動きはライブチャートで確認できます。

AOR株を買う方法は？

iShares Core Growth Allocation ETFの株は現在64.26で購入可能です。注文は通常64.26または64.56付近で行われ、88や0.08%が市場の動きを示します。AORの最新情報はライブチャートで確認できます。

AOR株に投資する方法は？

iShares Core Growth Allocation ETFへの投資では、年間の値幅52.97 - 64.52と現在の64.26を考慮します。注文は多くの場合64.26や64.56で行われる前に、3.28%や11.83%と比較されます。AORの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株の最高値は？

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの過去1年の最高値は64.52でした。52.97 - 64.52内で株価は大きく変動し、64.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core Growth Allocation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株の最低値は？

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF(AOR)の年間最安値は52.97でした。現在の64.26や52.97 - 64.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AORの動きはライブチャートで確認できます。

AORの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core Growth Allocation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、64.22、8.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
64.16 64.27
1年のレンジ
52.97 64.52
以前の終値
64.22
始値
64.21
買値
64.26
買値
64.56
安値
64.16
高値
64.27
出来高
88
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
3.28%
6ヶ月の変化
11.83%
1年の変化
8.44%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8