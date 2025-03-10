报价部分
货币 / AOR
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF

64.19 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AOR汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点64.18和高点64.25进行交易。

关注iShares Core Growth Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AOR股票今天的价格是多少？

iShares Core Growth Allocation ETF股票今天的定价为64.19。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为64.22，交易量达到36。AOR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core Growth Allocation ETF股票是否支付股息？

iShares Core Growth Allocation ETF目前的价值为64.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.32%和USD。实时查看图表以跟踪AOR走势。

如何购买AOR股票？

您可以以64.19的当前价格购买iShares Core Growth Allocation ETF股票。订单通常设置在64.19或64.49附近，而36和-0.03%显示市场活动。立即关注AOR的实时图表更新。

如何投资AOR股票？

投资iShares Core Growth Allocation ETF需要考虑年度范围52.97 - 64.52和当前价格64.19。许多人在以64.19或64.49下订单之前，会比较3.17%和。实时查看AOR价格图表，了解每日变化。

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的最高价格是64.52。在52.97 - 64.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core Growth Allocation ETF的绩效。

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF（AOR）的最低价格为52.97。将其与当前的64.19和52.97 - 64.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AOR股票是什么时候拆分的？

iShares Core Growth Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.22和8.32%中可见。

日范围
64.18 64.25
年范围
52.97 64.52
前一天收盘价
64.22
开盘价
64.21
卖价
64.19
买价
64.49
最低价
64.18
最高价
64.25
交易量
36
日变化
-0.05%
月变化
3.17%
6个月变化
11.71%
年变化
8.32%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8