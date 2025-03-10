КотировкиРазделы
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF

64.19 USD 0.03 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AOR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.18, а максимальная — 64.25.

Следите за динамикой iShares Core Growth Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AOR

Дневной диапазон
64.18 64.25
Годовой диапазон
52.97 64.52
Предыдущее закрытие
64.22
Open
64.21
Bid
64.19
Ask
64.49
Low
64.18
High
64.25
Объем
36
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
11.71%
Годовое изменение
8.32%
