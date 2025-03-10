- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF
Курс AOR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.18, а максимальная — 64.25.
Следите за динамикой iShares Core Growth Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AOR
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- TBLD: 70/30 CEF We Would Love To Hate, But We Can't (NASDAQ:TBLD)
- AOR Can Be The Passive Investor's Answer To No-Maintenance Investing (NYSEARCA:AOR)
- AOA: Mind The Equities Valuation (Rating Downgrade) (NYSEARCA:AOA)
- INCM: Mixed Bag So Far (Rating Downgrade) (NYSEARCA:INCM)
- AESR: Unconvincing Tactical ETF
- Going 'Max Defense' And Adding Gold To My 2025 Model Portfolio
- Enough With 60/40, Consider 100% Dividend Strategy For Retirement
- FLSP: This Multi-Strategy ETF Gets A Buy Rating
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AOR сегодня?
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) сегодня оценивается на уровне 64.19. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 64.22, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core Growth Allocation ETF?
iShares Core Growth Allocation ETF в настоящее время оценивается в 64.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.32% и USD. Отслеживайте движения AOR на графике в реальном времени.
Как купить акции AOR?
Вы можете купить акции iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) по текущей цене 64.19. Ордера обычно размещаются около 64.19 или 64.49, тогда как 36 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AOR?
Инвестирование в iShares Core Growth Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 52.97 - 64.52 и текущей цены 64.19. Многие сравнивают 3.17% и 11.71% перед размещением ордеров на 64.19 или 64.49. Изучайте ежедневные изменения цены AOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Самая высокая цена iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) за последний год составила 64.52. Акции заметно колебались в пределах 52.97 - 64.52, сравнение с 64.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core Growth Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Самая низкая цена iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) за год составила 52.97. Сравнение с текущими 64.19 и 52.97 - 64.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AOR?
В прошлом iShares Core Growth Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.22 и 8.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.22
- Open
- 64.21
- Bid
- 64.19
- Ask
- 64.49
- Low
- 64.18
- High
- 64.25
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- 11.71%
- Годовое изменение
- 8.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8