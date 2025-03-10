CotationsSections
Devises / AOR
Retour à Actions

AOR: iShares Core Growth Allocation ETF

64.22 USD 0.20 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOR a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.14 et à un maximum de 64.28.

Suivez la dynamique iShares Core Growth Allocation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AOR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AOR aujourd'hui ?

L'action iShares Core Growth Allocation ETF est cotée à 64.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 64.02 et son volume d'échange a atteint 178. Le graphique en temps réel du cours de AOR présente ces mises à jour.

L'action iShares Core Growth Allocation ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Core Growth Allocation ETF est actuellement valorisé à 64.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AOR.

Comment acheter des actions AOR ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Core Growth Allocation ETF au cours actuel de 64.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 64.22 ou de 64.52, le 178 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AOR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AOR ?

Investir dans iShares Core Growth Allocation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.97 - 64.52 et le prix actuel 64.22. Beaucoup comparent 3.21% et 11.76% avant de passer des ordres à 64.22 ou 64.52. Consultez le graphique du cours de AOR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF l'année dernière était 64.52. Au cours de 52.97 - 64.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 64.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core Growth Allocation ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) sur l'année a été 52.97. Sa comparaison avec 64.22 et 52.97 - 64.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AOR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AOR a-t-elle été divisée ?

iShares Core Growth Allocation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 64.02 et 8.37% après les opérations sur titres.

Range quotidien
64.14 64.28
Range Annuel
52.97 64.52
Clôture Précédente
64.02
Ouverture
64.22
Bid
64.22
Ask
64.52
Plus Bas
64.14
Plus Haut
64.28
Volume
178
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
3.21%
Changement à 6 Mois
11.76%
Changement Annuel
8.37%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8