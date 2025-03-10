- Übersicht
AOR: iShares Core Growth Allocation ETF
Der Wechselkurs von AOR hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.16 bis zu einem Hoch von 64.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core Growth Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AOR heute?
Die Aktie von iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) notiert heute bei 64.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.22 und das Handelsvolumen erreichte 171. Das Live-Chart von AOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AOR Dividenden?
iShares Core Growth Allocation ETF wird derzeit mit 64.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich AOR-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) zum aktuellen Kurs von 64.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.29 oder 64.59 platziert, während 171 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AOR-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core Growth Allocation ETF müssen die jährliche Spanne 52.97 - 64.52 und der aktuelle Kurs 64.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.33% und 11.89%, bevor sie Orders zu 64.29 oder 64.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im vergangenen Jahr lag bei 64.52. Innerhalb von 52.97 - 64.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core Growth Allocation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Laufe des Jahres betrug 52.97. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.29 und der Spanne 52.97 - 64.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AOR statt?
iShares Core Growth Allocation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.22 und 8.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.22
- Eröffnung
- 64.21
- Bid
- 64.29
- Ask
- 64.59
- Tief
- 64.16
- Hoch
- 64.29
- Volumen
- 171
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 3.33%
- 6-Monatsänderung
- 11.89%
- Jahresänderung
- 8.49%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8