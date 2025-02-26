Moedas / ACET
ACET: Adicet Bio Inc
0.82 USD 0.06 (7.89%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACET para hoje mudou para 7.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.76 e o mais alto foi 0.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Adicet Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.76 0.82
Faixa anual
0.45 1.55
- Fechamento anterior
- 0.76
- Open
- 0.76
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Low
- 0.76
- High
- 0.82
- Volume
- 284
- Mudança diária
- 7.89%
- Mudança mensal
- 12.33%
- Mudança de 6 meses
- 5.13%
- Mudança anual
- -43.06%
