Валюты / ACET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACET: Adicet Bio Inc
0.81 USD 0.01 (1.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACET за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.84.
Следите за динамикой Adicet Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACET
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Adicet Bio stock
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on Adicet Bio stock
- Adicet Bio (ACET) Upgraded to Buy: Here's Why
- Adicet Bio doses first systemic sclerosis patient in ADI-001 trial
- Adicet Bio stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Adicet Bio to Participate in a Fireside Chat at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Adicet Bio shares rise on FDA Fast Track Designation for ADI-001
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Дневной диапазон
0.80 0.84
Годовой диапазон
0.45 1.55
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.80
- High
- 0.84
- Объем
- 223
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- 10.96%
- 6-месячное изменение
- 3.85%
- Годовое изменение
- -43.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.