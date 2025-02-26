货币 / ACET
ACET: Adicet Bio Inc
0.78 USD 0.03 (3.70%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACET汇率已更改-3.70%。当日，交易品种以低点0.76和高点0.81进行交易。
关注Adicet Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACET新闻
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Adicet Bio stock
- Citizens JMP maintains Market Perform rating on Adicet Bio stock
- Adicet Bio (ACET) Upgraded to Buy: Here's Why
- Adicet Bio doses first systemic sclerosis patient in ADI-001 trial
- Adicet Bio stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Adicet Bio to Participate in a Fireside Chat at the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Adicet Bio shares rise on FDA Fast Track Designation for ADI-001
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
日范围
0.76 0.81
年范围
0.45 1.55
- 前一天收盘价
- 0.81
- 开盘价
- 0.80
- 卖价
- 0.78
- 买价
- 1.08
- 最低价
- 0.76
- 最高价
- 0.81
- 交易量
- 270
- 日变化
- -3.70%
- 月变化
- 6.85%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- -45.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值