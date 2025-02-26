Währungen / ACET
ACET: Adicet Bio Inc
0.80 USD 0.01 (1.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACET hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.79 bis zu einem Hoch von 0.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adicet Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.79 0.84
Jahresspanne
0.45 1.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.81
- Eröffnung
- 0.82
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.79
- Hoch
- 0.84
- Volumen
- 329
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 9.59%
- 6-Monatsänderung
- 2.56%
- Jahresänderung
- -44.44%
