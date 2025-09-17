Moedas / XAUAUD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar
5510.38 AUD 9.78 (0.18%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Australian Dollar
A taxa do XAUAUD para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5487.11 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 5527.48 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em dólares australianos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUAUD Notícias
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Gold Analysis 18/09: Are We Preparing to Buy Again? (Chart)
- Análise do Ouro Hoje, 18/09: Até onde chegará? (Gráfico)
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Forex Hoje - 18/09: Fed Adota Postura Agressiva sobre Taxas
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- Forex Hoje 17/09: Mercados se estabilizam diante Fed
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
Aplicativos de negociação para XAUAUD
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
>>> MEGA SALE: 40% OFF! - Promo price: $95 / Regular price $159 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the market.
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper é um poderoso consultor especializado (EA) projetado para operar com OURO e seus diversos pares de moedas — incluindo XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Criado tanto para traders individuais quanto para profissionais de Prop Firms, este EA se destaca pela alta frequência de operações e ampla flexibilidade estratégica. Sua principal força está na negociação multi-moeda em todos os principais pares relacionados ao OURO, tornando-se uma solução de primeira linha para o mercado de metais pre
Candle Surfer EA
AutoPip Trading Ltd
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD). This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD, EURUSD and BTCUSD Safe stop loss option for FTMO and other funded accounts. REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 100% Modelling Quality Backtest! USE: Default settings on XAUUSD & XAUAUD on the M15 timeframe. Use ECN account for best results. MAIN SETTINGS Setting Value Description Ma
Gold Veritas MT5
Marat Baiburin
3.19 (21)
Discount on all my products until 01.05. Gold Veritas é um Expert Advisor Forex totalmente automático para horas de silêncio. Acompanhamento do trabalho do conselheiro: https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Configuração correta de GMT: https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 Todos os parâmetros necessários para a otimização mais compreensível e simples estão disponíveis em apenas 6 configurações.Você pode adaptar o consultor às suas preferências: ajuste os níveis de risco ou
Royal Gold Chili EA
Marcel Frank Heitz
Royal Gold Chili EA was developed for various purposes. There are many setting options. The risk depends on the settings. The bot works with trading pairs GOLD, XAUUSD, XAUEUR and XAUAUD. However, the bot also works with currency pairs, for example USDJPY. Therefore, write to the support before or test in the demo account. Important! It is advisable to run the EA thoroughly in a demo account. The backtest does not reflect the actual behavior of a demo or live account, as many factors are not ta
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Compre não um backtest, mas um sistema de negociação real Live Signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia ouro ou XAU com pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD e XAUCNH! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer oportunidade
Algo Swift
Julia Elwira Deniz
Channel: https://www.mql5.com/en/channels/juliarealtrading How to run: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751646 Por um tempo limitado, adquira sua cópia do Algo Swift EA a um preço com desconto! Com apenas um gráfico e uma configuração mínima, você pode começar a negociar de forma mais inteligente e rápida do que nunca. Entre no futuro da negociação automatizada com o Algo Swift EA, um EA revolucionário projetado para precisão e desempenho. Este EA não é seu robô de negociação típico—é seu
Faixa diária
5487.11 5527.48
Faixa anual
3802.58 5563.42
- Fechamento anterior
- 5500.60
- Open
- 5494.77
- Bid
- 5510.38
- Ask
- 5510.68
- Low
- 5487.11
- High
- 5527.48
- Volume
- 138.161 K
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- 4.64%
- Mudança de 6 meses
- 10.27%
- Mudança anual
- 44.65%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
- Atu.
- -5.4 mil
- Projeç.
- 24.4 mil
- Prév.
- 26.5 mil
01:30
AUD
- Atu.
- -40.9 mil
- Projeç.
- Prév.
- 63.6 mil
01:30
AUD
- Atu.
- 4.2%
- Projeç.
- 4.2%
- Prév.
- 4.2%