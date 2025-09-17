CotaçõesSeções
XAUAUD
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar

5510.38 AUD 9.78 (0.18%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Australian Dollar

A taxa do XAUAUD para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5487.11 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 5527.48 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em dólares australianos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

XAUAUD Notícias

Faixa diária
5487.11 5527.48
Faixa anual
3802.58 5563.42
Fechamento anterior
5500.60
Open
5494.77
Bid
5510.38
Ask
5510.68
Low
5487.11
High
5527.48
Volume
138.161 K
Mudança diária
0.18%
Mudança mensal
4.64%
Mudança de 6 meses
10.27%
Mudança anual
44.65%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
Variação no Emprego
Atu.
-5.4 mil
Projeç.
24.4 mil
Prév.
26.5 mil
01:30
AUD
Variação no Emprego em Tempo Integral
Atu.
-40.9 mil
Projeç.
Prév.
63.6 mil
01:30
AUD
Taxa de Desemprego
Atu.
4.2%
Projeç.
4.2%
Prév.
4.2%