Der Preis von XAUAUD hat sich heute um 1.33% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei5497.45 AUD bis zum Hoch von 5586.14 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Gold vs Australischem Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Gold-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.