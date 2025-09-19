Währungen / XAUAUD
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar
5583.81 AUD 73.43 (1.33%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Australian Dollar
Der Preis von XAUAUD hat sich heute um 1.33% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei5497.45 AUD bis zum Hoch von 5586.14 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Gold vs Australischem Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Gold-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XAUAUD News
- Gold erholt sich über 3.670 USD, da Käufer bei Rücksetzern trotz festem US-Dollar eintreten
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Neo Energy Metals: Fortschritte bei der Wirtschaftsprüfung und angestrebte Wiederaufnahme des Handels
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Fed bremst Gold-Rally – Chance für Investoren? – Video
- Gold stabilisiert sich aufgrund der Fed-Aussichten, die Stärke des US-Dollars begrenzt Gewinne
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Perpetua Resources erhält Baufreigabe für Stibnite-Goldprojekt
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold gewinnt wieder an positiver Zugkraft, da geopolitische Spannungen die Nachfrage stützen
- Goldpreis in Indien: Kurse am 19. September
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Goldpreis-Prognose: XAU/USD sinkt unter 3.650 USD wegen stärkerem US-Dollar und Gewinnmitnahmen
Tagesspanne
5497.45 5586.14
Jahresspanne
3802.58 5586.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 5510.38
- Eröffnung
- 5506.85
- Bid
- 5583.81
- Ask
- 5584.11
- Tief
- 5497.45
- Hoch
- 5586.14
- Volumen
- 107.149 K
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 6.04%
- 6-Monatsänderung
- 11.74%
- Jahresänderung
- 46.58%
