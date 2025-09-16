Валюты / XAUAUD
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar
5496.65 AUD 22.35 (0.40%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Australian Dollar
Стоимость XAUAUD за сегодня изменилась на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5485.24 AUD, а максимальная — 5526.43 AUD.
Следите за динамикой цен на Золото в Австралискийх долларах. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Slips From Record High Before Fed’s Rate Decision
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Chinese investors are retreating from record-setting gold for booming equities
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Tens of thousands protest Dundee’s Ecuador mine project near key water reserve
- Morgan Stanley CIO favors 60/20/20 portfolio strategy with gold as inflation hedge
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- Растущий оптимизм на фондовом рынке США и золото: мнение Macquarie
- Gold hits record high of 3,703 ahead of Fed decision
- Why investors are on high alert for any signs of political interference in this week’s Fed decision
- Record-setting gold is having its best year since the 1970s
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- TSX futures edge lower as Bank of Canada and Fed policy decisions loom large
- Fund managers are ramping up on stocks — and finding them overvalued
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- This hedge fund smells blood in the water and is launching a short-selling strategy to capitalize
>>> MEGA SALE: 40% OFF! - Promo price: $95 / Regular price $159 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the market.
GoldenEdge Scalper — это мощный торговый советник (EA), предназначенный для торговли золотом и связанными валютными парами, включая XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Разработан как для частных трейдеров, так и для профессионалов Prop Firm. Отличается высокой частотой сделок и гибкостью в выборе стратегий. Основная сила — многовалютная торговля на всех основных парах, связанных с золотом, делая его лучшим решением для торговли драгоценными металлами. Почему выбирают GoldenEdge Scalper: • Ориентирован на
NEW: A Fully Automated strategy using price action and candle patterns to trade Gold (XAUUSD). This EA can be used on any currency but recommended for XAUUSD, EURUSD and BTCUSD Safe stop loss option for FTMO and other funded accounts. REAL BACKTEST DATA - no manipulation or backtest conditioning like other EAs! 100% Modelling Quality Backtest! USE: Default settings on XAUUSD & XAUAUD on the M15 timeframe. Use ECN account for best results. MAIN SETTINGS Setting Value Description Ma
Discount on all my products until 01.05. Gold Veritas — полностью автоматический советник для работы на рынке Форекс в спокойные часы. Мониторинг работы советника: https://www.mql5.com/ru/users/bayburinmarat/seller Правильная настройка GMT: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Все параметры, необходимые для максимально понятной и простой оптимизации, доступны всего в 6 пунктах настроек.Вы можете адаптировать советник под свои предпочтения: настроить уровни риска или настроить его самос
Royal Gold Chili EA was developed for various purposes. There are many setting options. The risk depends on the settings. The bot works with trading pairs GOLD, XAUUSD, XAUEUR and XAUAUD. However, the bot also works with currency pairs, for example USDJPY. Therefore, write to the support before or test in the demo account. Important! It is advisable to run the EA thoroughly in a demo account. The backtest does not reflect the actual behavior of a demo or live account, as many factors are not ta
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует золотом или XAU на всех парах, такими как XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD и XAUCNH! Я проверяю новости каждый божий день и использую любую возможность
Channel: https://www.mql5.com/en/channels/juliarealtrading How to run: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751646 В течение ограниченного времени получите свою копию Algo Swift EA по скидочной цене! С всего лишь одним графиком и минимальной настройкой вы можете начать торговать умнее и быстрее, чем когда-либо прежде. Шагните в будущее автоматизированной торговли с Algo Swift EA, революционной EA, разработанной для точности и производительности. Эта EA не является типичным торговым роботом —
Дневной диапазон
5485.24 5526.43
Годовой диапазон
3802.58 5563.42
- 5519.00
- 5519.11
- 5496.65
- 5496.95
- 5485.24
- 5526.43
- 48.667 K
- -0.40%
- 4.38%
- 9.99%
- 44.29%
17 сентября, среда