Devises / XAUAUD
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar
5586.92 AUD 76.54 (1.39%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Australian Dollar
Le cours de XAUAUD a changé de 1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 5497.45 AUD et à un maximum de 5590.52 AUD.
Suivez la dynamique de Or vs. Dollar Australien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
5497.45 5590.52
Range Annuel
3802.58 5590.52
- Clôture Précédente
- 5510.38
- Ouverture
- 5506.85
- Bid
- 5586.92
- Ask
- 5587.22
- Plus Bas
- 5497.45
- Plus Haut
- 5590.52
- Volume
- 111.893 K
- Changement quotidien
- 1.39%
- Changement Mensuel
- 6.10%
- Changement à 6 Mois
- 11.80%
- Changement Annuel
- 46.66%
20 septembre, samedi