Divisas / XAUAUD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar
5523.62 AUD 23.02 (0.42%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Australian Dollar
El coste de XAUAUD de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5488.79 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 5526.67 AUD.
Siga la dinámica de los precios en Oro en dólares australianos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUAUD News
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Oro Hoy - Previsión 18/09: ¿Oportunidad de Compra o Alerta?
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Análisis Oro Hoy 17/09: ¿Comprar o Vender Hoy? (Gráfico)
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Slips From Record High Before Fed’s Rate Decision
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Oro Hoy - Previsisón 17/09: ¿Seguirá Oro al Alza? (Gráficos)
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
Aplicaciones comerciales para XAUAUD
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
>>> MEGA OFERTA: ¡40% DE DESCUENTO! - Precio promocional: $95 / Precio normal $159 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hunter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter es qu
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper es un poderoso asesor experto (EA) diseñado para operar con ORO y sus diversos pares de divisas, incluyendo XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Está pensado tanto para traders individuales como para profesionales de Prop Firms, destacando por su alta frecuencia de operaciones y su selección versátil de estrategias. Su fortaleza principal radica en la capacidad de operar múltiples pares relacionados con el ORO, lo que lo convierte en una solución de primera categoría para los mercados de m
Candle Surfer EA
AutoPip Trading Ltd
NUEVO: Una estrategia totalmente automatizada utilizando la acción del precio y patrones de velas para el comercio de Oro (XAUUSD). Este EA se puede utilizar en cualquier moneda, pero se recomienda para XAUUSD, EURUSD y BTCUSD opción de stop loss seguro para FTMO y otras cuentas financiadas. BACKTEST REAL - ¡sin manipulaciones ni condicionamientos como otros EAs! ¡Backtest 100% de calidad de modelado! USO: Ajustes por defecto en XAUUSD & XAUAUD en el timeframe M15. Utilice una cuenta ECN para o
Gold Veritas MT5
Marat Baiburin
3.19 (21)
Discount on all my products until 01.05. Gold Veritas es un asesor experto en Forex totalmente automático para horas tranquilas. Seguimiento del trabajo del asesor: https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Ajuste GMT correcto: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Todos los parámetros necesarios para la optimización más comprensible y simple están disponibles en solo configuraciones 6. Puede adaptar el asesor a sus preferencias: ajustar los niveles de riesgo o personalizarlo usted
Royal Gold Chili EA
Marcel Frank Heitz
Royal Gold Chili EA fue desarrollado para varios propósitos. Hay muchas opciones de configuración. El riesgo depende de la configuración. El bot funciona con los pares GOLD, XAUUSD, XAUEUR y XAUAUD. Sin embargo, el bot también funciona con pares de divisas, por ejemplo USDJPY. Por lo tanto, escriba al soporte antes o pruebe en la cuenta demo. ¡Importante! Es aconsejable ejecutar el EA a fondo en una cuenta demo. El backtest no refleja el comportamiento real de una cuenta demo o real, ya que aqu
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Eleve su experiencia de trading con Dynamic Trader EA MT5 , un robot de trading de última generación diseñado para optimizar su estrategia de inversión. Este algoritmo avanzado aprovecha el poder de cuatro indicadores clave: RSI ( Relative Strength Index ), Oscilador Estocástico , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) y ATR ( Average True Range ) para tomar decisiones de trading informadas y precisas. El ATR se utiliza para fijar dinámicamente los niveles de stop-loss y take-profit en
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
No compre un backtest, sino un sistema comercial real Live Signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey Soy GoldPulse AI! ¡Este es el primer robot más inteligente que comercializa oro o XAU con pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD y XAUCNH! ¡Reviso las noticias todos los días y aprovecho cualquier oportunidad qu
Algo Swift
Julia Elwira Deniz
Channel: https://www.mql5.com/en/channels/juliarealtrading How to run: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751646 Por un tiempo limitado, ¡obtén tu copia de Algo Swift EA a un precio con descuento! Con solo un gráfico y una configuración mínima, puedes comenzar a operar de manera más inteligente y rápida que nunca. Adéntrate en el futuro del trading automatizado con Algo Swift EA, un EA revolucionario diseñado para la precisión y el rendimiento. Este EA no es tu bot de trading típico—es tu a
Rango diario
5488.79 5526.67
Rango anual
3802.58 5563.42
- Cierres anteriores
- 5500.60
- Open
- 5494.77
- Bid
- 5523.62
- Ask
- 5523.92
- Low
- 5488.79
- High
- 5526.67
- Volumen
- 58.624 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 4.89%
- Cambio a 6 meses
- 10.53%
- Cambio anual
- 45.00%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%