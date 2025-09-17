CotizacionesSecciones
XAUAUD
XAUAUD: Gold vs Australian Dollar

5523.62 AUD 23.02 (0.42%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Australian Dollar

El coste de XAUAUD de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5488.79 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 5526.67 AUD.

Siga la dinámica de los precios en Oro en dólares australianos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAUAUD News

Rango diario
5488.79 5526.67
Rango anual
3802.58 5563.42
Cierres anteriores
5500.60
Open
5494.77
Bid
5523.62
Ask
5523.92
Low
5488.79
High
5526.67
Volumen
58.624 K
Cambio diario
0.42%
Cambio mensual
4.89%
Cambio a 6 meses
10.53%
Cambio anual
45.00%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
Cambio de Empleo
Act.
-5.4 K
Pronós.
24.4 K
Prev.
26.5 K
01:30
AUD
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo
Act.
-40.9 K
Pronós.
Prev.
63.6 K
01:30
AUD
Tasa de Desempleo
Act.
4.2%
Pronós.
4.2%
Prev.
4.2%