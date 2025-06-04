CotaçõesSeções
Moedas / ZARJPY
Voltar para Moedas

ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen

8.305 JPY 0.004 (0.05%)
Setor: Moeda Base: Rand Moeda de lucro: Yen

A taxa do ZARJPY para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 8.302 JPY para 1 ZAR e o máximo foi 8.307 JPY.

Veja a dinâmica do par de moedas Rand sul-africano vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Rand sul-africano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZARJPY Notícias

Faixa diária
8.302 8.307
Faixa anual
7.059 8.845
Fechamento anterior
8.30 9
Open
8.30 5
Bid
8.30 5
Ask
8.33 5
Low
8.30 2
High
8.30 7
Volume
214
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
2.58%
Mudança de 6 meses
1.76%
Mudança anual
0.21%
18 setembro, quinta-feira
13:00
ZAR
Decisão da Taxa de Juros do Banco Central da África do Sul
Atu.
Projeç.
Prév.
7.25%
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Alimentos e Energia (Anual)
Atu.
Projeç.
3.5%
Prév.
3.4%
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
Atu.
Projeç.
3.0%
Prév.
3.1%