Moedas / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen
8.305 JPY 0.004 (0.05%)
Setor: Moeda Base: Rand Moeda de lucro: Yen
A taxa do ZARJPY para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 8.302 JPY para 1 ZAR e o máximo foi 8.307 JPY.
Veja a dinâmica do par de moedas Rand sul-africano vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Rand sul-africano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ZARJPY Notícias
Faixa diária
8.302 8.307
Faixa anual
7.059 8.845
- Fechamento anterior
- 8.30 9
- Open
- 8.30 5
- Bid
- 8.30 5
- Ask
- 8.33 5
- Low
- 8.30 2
- High
- 8.30 7
- Volume
- 214
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- 1.76%
- Mudança anual
- 0.21%
18 setembro, quinta-feira
13:00
ZAR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 7.25%
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.5%
- Prév.
- 3.4%
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.0%
- Prév.
- 3.1%