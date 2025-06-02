Валюты / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen
8.218 JPY 0.005 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: Rand Валюта прибыли: Yen
Курс ZARJPY за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.204 JPY за 1 ZAR, а максимальная — 8.247 JPY.
Следите за динамикой валютной пары Южноафриканский рэнд против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Южноафриканский рэнд в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.204 8.247
Годовой диапазон
7.059 8.845
- Предыдущее закрытие
- 8.22 3
- Open
- 8.22 5
- Bid
- 8.21 8
- Ask
- 8.24 8
- Low
- 8.20 4
- High
- 8.24 7
- Объем
- 8.199 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 0.70%
- Годовое изменение
- -0.84%
17 сентября, среда