ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen

8.326 JPY 0.017 (0.20%)
Sektor: Währung Basis: Rand Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von ZARJPY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 8.265 JPY und einem Hoch von 8.334 JPY pro 1 ZAR gehandelt.

Verfolgen Sie die Südafrikanisches Rand vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Südafrikanisches Rand-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.265 8.334
Jahresspanne
7.059 8.845
Vorheriger Schlusskurs
8.30 9
Eröffnung
8.30 5
Bid
8.32 6
Ask
8.35 6
Tief
8.26 5
Hoch
8.33 4
Volumen
17.483 K
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
2.84%
6-Monatsänderung
2.02%
Jahresänderung
0.46%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K