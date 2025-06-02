货币 / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen
8.239 JPY 0.012 (0.15%)
版块: 货币 基础: Rand 盈利货币: Yen
今日ZARJPY汇率已更改by 0.15%。当日，该货币每1ZAR以低点8.221 JPY和高点8.246 JPY进行交易。
关注南非兰特vs日元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去南非兰特价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZARJPY新闻
日范围
8.221 8.246
年范围
7.059 8.845
- 前一天收盘价
- 8.22 7
- 开盘价
- 8.23 8
- 卖价
- 8.23 9
- 买价
- 8.26 9
- 最低价
- 8.22 1
- 最高价
- 8.24 6
- 交易量
- 3.235 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 0.96%
- 年变化
- -0.59%
18 九月, 星期四
13:00
ZAR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 7.25%
23:30
JPY
- 实际值
-
- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.4%
23:30
JPY
- 实际值
-
- 预测值
- 3.0%
- 前值
- 3.1%