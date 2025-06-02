报价部分
货币 / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen

8.239 JPY 0.012 (0.15%)
版块: 货币 基础: Rand 盈利货币: Yen

今日ZARJPY汇率已更改by 0.15%。当日，该货币每1ZAR以低点8.221 JPY和高点8.246 JPY进行交易。

关注南非兰特vs日元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去南非兰特价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ZARJPY新闻

日范围
8.221 8.246
年范围
7.059 8.845
前一天收盘价
8.22 7
开盘价
8.23 8
卖价
8.23 9
买价
8.26 9
最低价
8.22 1
最高价
8.24 6
交易量
3.235 K
日变化
0.15%
月变化
1.77%
6个月变化
0.96%
年变化
-0.59%
18 九月, 星期四
13:00
ZAR
SARB利率决策
实际值
预测值
前值
7.25%
23:30
JPY
居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.4%
23:30
JPY
核心全国居民消费价格指数年率 y/y
实际值
预测值
3.0%
前值
3.1%