통화 / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen
8.309 JPY 0.000 (0.00%)
부문: 통화 베이스: Rand 수익 통화: Yen
ZARJPY 환율이 당일 0.00%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 ZAR당 저가 8.265 JPY와 고가 8.334 JPY로 거래되었습니다
남아프리카 공화국 랜드 vs 일본 엔 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 사우스 아프리카 랜드 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ZARJPY News
일일 변동 비율
8.265 8.334
년간 변동
7.059 8.845
- 이전 종가
- 8.30 9
- 시가
- 8.30 5
- Bid
- 8.30 9
- Ask
- 8.33 9
- 저가
- 8.26 5
- 고가
- 8.33 4
- 볼륨
- 18.664 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 2.63%
- 6개월 변동
- 1.81%
- 년간 변동율
- 0.25%
20 9월, 토요일