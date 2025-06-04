시세섹션
통화 / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen

8.309 JPY 0.000 (0.00%)
부문: 통화 베이스: Rand 수익 통화: Yen

ZARJPY 환율이 당일 0.00%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 ZAR당 저가 8.265 JPY와 고가 8.334 JPY로 거래되었습니다

남아프리카 공화국 랜드 vs 일본 엔 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 사우스 아프리카 랜드 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
8.265 8.334
년간 변동
7.059 8.845
이전 종가
8.30 9
시가
8.30 5
Bid
8.30 9
Ask
8.33 9
저가
8.26 5
고가
8.33 4
볼륨
18.664 K
일일 변동
0.00%
월 변동
2.63%
6개월 변동
1.81%
년간 변동율
0.25%
20 9월, 토요일