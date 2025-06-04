Devises / ZARJPY
ZARJPY: South Africa Rand vs Japanese Yen
8.309 JPY 0.000 (0.00%)
Secteur: Devise Base: Rand Devise de profit: Yen
Le taux de change de ZARJPY a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 8.265 JPY et à un maximum de 8.334 JPY pour 1 ZAR.
Suivez la dynamique Rand Sud-Africain vs. Yen Japonais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Rand sud-africain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
8.265 8.334
Range Annuel
7.059 8.845
- Clôture Précédente
- 8.30 9
- Ouverture
- 8.30 5
- Bid
- 8.30 9
- Ask
- 8.33 9
- Plus Bas
- 8.26 5
- Plus Haut
- 8.33 4
- Volume
- 18.664 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.63%
- Changement à 6 Mois
- 1.81%
- Changement Annuel
- 0.25%
20 septembre, samedi