Crimson Root
- Experts
- Ridzq Adnan Cikal
- Versão: 1.51
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 10
Crimson Root é um robô de negociação de ponta projetado para traders que buscam precisão, confiabilidade e desempenho no dinâmico mundo do trading Forex. Construído em uma sofisticada estrutura multi-moeda, este consultor especialista (EA) traz o melhor das estratégias de negociação em faixa para o seu portfólio. Anexe-o ao gráfico USDCHF M30, e o Crimson Root EA analisará e negociará automaticamente diversos símbolos Forex — economizando seu tempo e esforço.
Como Crimson Root Funciona?
O Crimson Root EA utiliza uma estratégia de negociação em faixa que identifica níveis chave de suporte e resistência para negociar eficientemente dentro de faixas de preço bem definidas. Analisando constantemente os dados do mercado, ele garante que suas negociações sejam baseadas em decisões informadas e em tempo real. Esta estratégia é altamente adaptável, comprovada para ter um desempenho eficaz em diversas condições de mercado, tornando-a uma escolha confiável para traders de todos os níveis de experiência.
For trustworthy results, you must use the right settings. Contact me and I’ll send them.Link para o blog do Guia:https://www.mql5.com/en/blogs/post/752859
For trustworthy results, you must use the right settings. Contact me and I’ll send them.Link para o blog do Guia:https://www.mql5.com/en/blogs/post/752859
O que faz o Crimson Root EA se destacar?
- Compromisso com a Qualidade: Crimson Root é projetado para confiabilidade e eficácia, entregando um desempenho consistente.
- Melhorias Contínuas: Atualizações regulares mantêm o EA alinhado com as tendências de mercado em evolução e estratégias de negociação de ponta.
- Facilidade de Uso: Configure uma vez no USDCHF M30 e deixe o Crimson Root lidar com as negociações automaticamente.
Principais Recursos do Crimson Root EA
- Toma de Decisões Inteligente: Identifica inteligentemente oportunidades de negociação ideais usando análise avançada de dados.
- Desempenho Confiável: Construído para lidar com uma variedade de condições de mercado com precisão.
- Especialização em Negociação em Faixa: Projetado para se destacar em ambientes de mercado restritos, garantindo maior consistência nas negociações.
- Foco na Sustentabilidade: Ajustes de preço garantem disponibilidade e suporte a longo prazo.
- Compatibilidade com Firmas de Prop Trading: Desenvolvido com os desafios de firmas de prop em mente, oferecendo uma vantagem em ambientes de negociação rigorosos.
- Prazo de Tempo Otimizado: Projetado para desempenho ideal no período de tempo M30.
Configuração Simples para Retornos Máximos
Para começar, basta:
- Anexar o Crimson Root EA a um gráfico USDCHF M30.
- Baixar o arquivo de configuração recomendado da postagem fornecida.
- Relaxar e assistir enquanto o Crimson Root EA lida com as negociações em vários pares Forex para você.
Nota: Ao comprar o EA, envie uma mensagem privada para ser convidado para meu canal MQL5 e Telegram, e se precisar de mais ajuda e informações.
Вот и прошёл месяц со дня покупки этого робота. За это время он совершил 35 сделок (минимальный риск). К сожалению прибыли нет, а убытки составили минус 2 доллара, при начальном депозите 100 долларов. Убыток не большой, но он есть. Можно было бы мне, как и предыдущий покупатель, поставить плохую оценку, но есть один нюанс. Рынок в ноябре-декабре сильно изменился. У меня есть 2 других робота, которые стабильно мне приносили прибыль, но в этот период времени они тоже оказались убыточными. К тому же разработчик пытается что то улучшить и выпускает обновления. На данном этапе я поставлю хорошую оценку, чтобы поднять рейтинг разработчику и дать ещё шанс этому роботу. Но ровно через месяц я дополню свой отзыв и напишу, произошли изменения или нет.