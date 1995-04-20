Bull Vs Bear Combiner Indicator
- Indicadores
- Marcelo Martins De Oliveira Filho
- Versão: 93.80
- Atualizado: 26 dezembro 2025
💎 Bem-vindo(a) ao projeto gratuito do Combiner profissional Bull Vs Bear Indicador de Opções Binárias e Forex. Trata-se de uma IA gratuita, a mais potente da categoria para MT4, com 43 estratégias, 30 filtros, suporte para 10 indicadores externos e 10 Bots externos, desenvolvida para atuar no mercado Forex e em Opções Binárias.
✅↓ 🤖 Bull vs Bear API Indicator
✅↓ 🤖 Telegram4Mql.dll
✅↓ 🤖 Bull vs Bear EA Forex
Download: 👇